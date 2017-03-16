夏威夷法官開第1槍擋旅禁 川普誓抗戰
美國夏威夷州1位聯邦法官今天率先擋下總統川普經修改的新版旅行禁令後，川普公開譴責，形容這是「空前的司法越權」，並誓言抗戰到底。
美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，川普在田納西州納希維爾（Nashville）的集會上公開譴責這項裁決，形容這是「又壞又可悲的消息」。
根據法新社，川普表示：「憲法條文授權總統，當他認為符合國家利益時，可暫停移民入境。」
川普在集會上談到夏威夷聯邦法官裁決結果，表示「根據許多人的看法，這是一起空前的司法越權事件」。川普還誓言，若有必要，將會告上最高法院。
川普告訴現場歡呼的群眾，政府將「根據必要性推動我們的案子，包括一路上訴到最高法院。我們將會獲勝」。
路透社稍早報導，夏威夷聯邦法官華森（Derrick Watson）緊急中止川普行政命令，這項政令目的是暫時禁止主為難民及6個穆斯林占多數國家的旅客入境美國，原定16日一早生效。（譯者：中央社盧映孜）1060316
(中央社)
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