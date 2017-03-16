美國升息後 人民幣中間價走升

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

美國升息1碼後，人民幣兌美元匯率中間價今天升值2.53分，報人民幣6.8862元兌1美元，重回6.8字頭。

中國人民銀行（大陸央行）上午授權中國外匯交易中心公布，16日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為，人民幣6.8862元兌1美元，較前一個交易日的6.9115元升值2.53分。

美國聯邦準備理事會（Fed）當地時間15日宣布調高基準利率1碼，是美國今年首度、2008年金融海嘯以來第3度升息。

中國證券網報導，海通證券首席宏觀分析師姜超分析，2月底以來外界即預期美國3月會升息，導致人民幣貶值壓力再起。美國確定升息後，有利於人民幣貶值壓力短期緩解。1060316

(中央社)