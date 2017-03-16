老哏詐騙 警飛車保老農680萬元存款
花蓮壽豐鄉吳姓老農昨天接獲詐騙集團電話，將金融存摺、提款卡及密碼等資料交給歹徒。警方獲報後，立即飛車帶著老農前往金融機構辦理專案止付，保住新台幣680多萬元積蓄。
警方表示，15日中午吳姓老農接獲一通來電，對方稱是某地檢署檢察官，誆騙老農因涉及一起金融洗錢案件，必須立刻代保管名下所有的金融存摺等資料。
老農當下慌亂了手腳，依約前往交付，雙方約在一處公用電話亭前碰面，對方拿到存摺等資料後便轉身離去，臨走前還再三交代老農必須保密不得張揚，尤其千萬不可向警方報案，如果影響偵辦進度，後果自行負責。
事後吳姓老農越想越不對勁，前往派出所將事情經過告訴志學派出所長潘更生，潘一聽完立馬帶著老農上車飛奔前往農會及郵局，路上告知老農這絕對是一起詐騙案，必須立即辦理緊急止付。
透過志學農會及郵局的查證和全力協助，歹徒已成功盜領走10萬元。吳姓老農懊悔不已，但非常感謝警方和行員的相助，將傷害降到最低。1060316
(中央社)
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