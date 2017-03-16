重層嚇阻 國軍發展智慧水雷和無人載具

國防部長馮世寬今天說，重層嚇阻代表積極運用手段，不排除主動出擊；從空中、水面到水下，國軍在研擬如何進行不對稱作戰，例如發展智慧型水雷和可以攜帶攻擊武器的無人載具。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部報告106年四年期國防總檢討，中國國民黨籍立法委員江啟臣質詢時詢問，新政府上任，國防部檢討4年來國防最大問題在哪？

馮世寬表示有兩點，第一是國防經費有增加空間，第二是少子化後對募兵兵源要做更多努力，江啟臣追問明年的國防預算希望增加到多少？主計局長陳國勝表示，今年國防預算佔GDP的2.05%，馮世寬表示希望明年可以接近3%。

對於國防部提出的「防衛固守、重層嚇阻」概念，江啟臣說，英文在美軍叫做multiple dilemma，代表讓敵方陷入重複困境，那是美軍戰略，他希望不只是借用人家名詞，而是真的做得到；他詢問，以台灣兵力結構、兵力素質、武器素質，台灣有無辦法製造多重困境？可以舉例嗎？

馮世寬答詢表示，從空中到水面到水下，國防部都很努力在研擬如何進行不對稱作戰，例如智慧型水雷，就是非常有效嚇阻，還有希望發展無人載具，除了偵測也可以攜帶攻擊武器，江啟臣追問是帶飛彈或炸彈？馮世寬說主要是帶干擾器材，江啟臣追問會不會被干擾後掉下來？馮世寬說，可能性不大，國軍有這樣技術和意願。

江啟臣詢問，國防部戰略的改變，是否想從相對被動防守改為主動出擊或攻擊？馮世寬說，應該是說改為積極手段運用；江啟臣詢問是否不排除主動出擊？馮世寬說這可能是手段之一。

江啟臣追問最可能方式是什麼？馮世寬說，國軍想先從研發武器開始，怎樣做個彈性運用，譬如能夠很快兵力集中形成優勢，成為打擊力量，這都是重層嚇阻的一部分。

國防部參謀本部作戰次長姜振中面對民主進步黨籍立委蔡適應質詢時表示，國軍是先防衛固守、再重層嚇阻，防衛固守是建置作戰能力，重層嚇阻是發揮戰力。1060316

(中央社)