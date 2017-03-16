荷蘭大選總理擊敗荷版川普 歐洲鬆口氣

出口民調顯示，荷蘭中間偏右派總理呂特在今天的國會大選中擊退有「荷版川普」之稱、極右派自由黨黨魁懷爾德斯的挑戰，讓面臨民族主義浪潮的歐盟各國政府鬆了一口氣。

路透社報導，根據屬於荷蘭公共廣播系統的荷蘭廣播基金會（NOS）選民調查，呂特（Mark Rutte）的自民黨（VVD）預估將在150席國會拿下31席，不及上一次於2012年大選的41席，但表現優於懷爾德斯及其自由黨（PVV）和其他2個政黨並列第二的各19席。

笑容滿面的呂特在海牙1場選後慶祝活動中告訴歡欣鼓舞的支持者：「看來自民黨將連續第3次成為荷蘭最大黨。」「今晚，我們將小小慶祝。」

繼去年震驚全球的英國脫歐公投和川普贏得美國總統大選，荷蘭這場國會大選被外界密切解讀為法國、德國關鍵選舉之前，歐洲民粹主義興起的度量衡。

呂特告訴支持者：「繼英國脫歐、美國大選後，荷蘭在這一晚向錯誤類型的民粹主義說不。」

他補充說，「現在最重要的，當然是在未來數週、數月團結全國，讓我們為未來4年成功籌組1個穩定的政府。」

懷爾德斯已恭喜呂特贏得今天的國會大選。法新社報導，極右派國會議員懷爾德斯並表示，若政府要求，他準備好與新政府合作。

其他政黨大都誓言不與反伊斯蘭的懷爾德斯及自由黨合作，不過他告訴媒體，「如果可能的話，我仍希望以自由黨身分聯合執政。如果行不通…我們將在必要之處、對我們重要的議題上支持內閣。」

針對呂特發言說大選結果代表荷蘭選民向「錯誤類型的民粹主義」說不，懷爾德斯表示不理解。

「我不懂他什麼意思。他在暗指有好跟壞的民粹主義。我不視自己為民粹主義者，但他暗指我就是壞的民粹主義者，某種納粹。」

歐洲各國領袖原本擔心荷蘭這個歐盟元老境內的反歐情緒興起，得知大選結果後紛紛向呂特致意。

歐洲聯盟（EU）執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）的發言人盛讚這是場「抗拒極端分子的投票」；法國外長艾侯（Jean-Marc Ayrault）也恭喜呂特「阻止極右派興起」。（譯者：中央社蔡佳敏）1060316

(中央社)