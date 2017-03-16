問題乳瑪琳下架破功 陳宜民質疑食藥署
問題乳瑪琳竄全台，食藥署表示，問題產品13日前都已完成下架。不過，立委陳宜民今質詢時卻拿出昨天上午在網路商城買到的問題乳瑪琳，質疑食藥署連下架都破功。
遠東油脂公司涉嫌把逾期「乳瑪琳」回收再製成18款產品，食藥署日前宣布「保存期限為2017年3月8日至2017年9月30日」的18項產品應在13日晚間12時前完成下架，5天來更稽查3528家次早餐店、烘焙業者等通路。
國民黨立委陳宜民今天在立法院質詢時表示，他早在昨天質詢時就提醒，食藥署雖宣稱問題乳瑪琳全面下架，但他在網路商城發現仍有販售。
陳宜民隨即拿出昨天上午11時在網路商城「閃電購物網」買到的乳瑪琳產品，要求陳時中念出包裝上的有效期限，竟是「2017年8月23日」到期、應下架的問題乳瑪琳，官員們在旁一臉尷尬。
陳宜民指出，食藥署宣稱13日已完成問題產品下架，但他到昨天上午都還買得到，批評食藥署應強化智慧型辦案，上網查一查是不是所有通路都已下架，不是只去大賣場看看就好，而且昨天買完後產品仍剩8件，今天一看只剩7件，表示還有人在買。
衛福部長陳時中表示，超過下架時限仍販賣問題產品，最高可罰新台幣300萬元。1060316
(中央社)
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