國內多少大學簽承諾書？教育部：4天後公布
國內大學簽署「一中承諾書」引發爭議，教育部長潘文忠今在立法院教委會備詢時表示，目前各校簽署的態樣、程序和內容都不盡相同，經過初步整理後，還需與陸委會做跨部會的討論，將在4天後完整報告。
日前傳出國內大學餘3成都曾簽署過承諾書，承諾陸生「課程內容不涉及政治敏感議題」，被外界人士抨擊，國內大學並未捍衛學術和講學自由、自我矮化，教育部在第一時間就表示，學校涉嫌違反兩岸關係人民條例第33條，可處1至50萬罰鍰，也將儘速清查。
立委何欣純質詢問，目前清查的態樣如何？潘文忠回應說，初步了解，各校承諾書的態樣很多，包括處理的程序、內容，確實有一個電話、傳真就提出，因此需要更清楚的分析，並且與陸委會做跨部會的討論後，將在4天後做出完整的報告。
何欣純表示，許多法界人士認為，目前學校一中承諾中的態樣不涉及兩岸關係人民條例，並非學校和學校間正式的簽署和締結，而是學校下的系所、辦公室發給陸生。
潘文忠說，的確態樣很不同，需要再做整理和判斷，但可以確定的是，承諾書的內容的確涉及到學術和講學自由，這是台灣高教最高的價值。
五大協進會日前發出的聲明，表示台灣需要和全世界競爭、要和全球高等教育環境接軌，外籍生和陸生都遵循一樣的原則，在課堂上以專業學習為重，不涉及政治敏感議題。
何欣純痛批，國內大學在敏感議題上自我設限、兩套標準，不要高舉學術自由的大旗，而是應該真正落實價值。
潘文忠回應說，承諾中不是學生交流的必要條件，但也因為此議題的爆發，讓教育部有機會去理解兩岸學術交流的狀況，也會幫助學校避免違法。
(中時)
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