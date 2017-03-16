NBA》林書豪怎麼辦？籃網今夏想找喬治希爾

林書豪怎麼也想不到，如今竟會傳出喬治希爾(右)下季加盟籃網的謠言。(美聯社資料照)

美媒又開始亂放有關林書豪的謠言了嗎？《ESPN》記者維荷斯特16日突然爆料，籃網考慮今年夏天積極招攬爵士主控喬治希爾，以及巫師前鋒波特、活塞前鋒波普，只是問題來了，找希爾來的話，那麼林書豪怎麼辦呢？

現年30歲的希爾本季場均17.4分、4.2助攻與3.4籃板，是個攻守穩定的後衛，由於他在今年夏天將成完全自由球員，如今傳出籃網對他有興趣，如果他真的願意加盟籃網，不僅可以威脅林書豪先發地位，也可能吃掉不少豪哥上場時間。

「我不知道籃網總管馬克斯打算怎麼做，或許他想簽下一個像是希爾這種年紀的球員，」維荷斯特強調，「但我可以告訴大家，我聽說很多球隊總管都在討論籃網即將招攬希爾的消息，就算希爾無心替籃網打球。」

不管這個消息是真是假，相信都會再次造成林書豪在籃網地位的傷害，畢竟籃網去年簽下豪哥時，就已允諾將以他與布魯克羅培茲成為未來重建核心，只是NBA還是相當現實的，今年夏天到底會發生什麼，誰也不知道！

(中時電子報)