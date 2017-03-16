高雄哈瑪星貿易商大樓 即將動工修復
曾面臨拆除危機的哈瑪星貿易商大樓，經高市文化局列為暫訂古蹟、爭取緩拆，並多次與產權人高市進出口商業同業公會溝通，終於達成保存共識，並將於20日啟動大樓修復工程，未來將串連駁二及鄰近歷史建物，打造港區再生新地標。
哈瑪星貿易商大樓位於昔日高雄港火車站（舊打狗驛）前重點街區，附近還有舊三和銀行、山形屋、原高雄州警察署、高雄郵便局等歷史建物，為日治時期「打狗」政經中心所在，素有「金融第一街」美稱，為高雄重要歷史場域之一。
2015年，哈瑪星貿易商大樓一度面臨拆除危機，文化局緊急聯繫文資委員會勘，確認建物具備歷史、建築、藝術保留價值，隨後列為暫訂古蹟，並與高市進出口商業同業公會溝通，協定由文化局租賃保存，租期20年，未來將引進文創產業。
市府去年提出以哈瑪星為主軸的「興濱計畫」，獲文化部「再造歷史現場」專案計畫7億元補助，其中，「活化再造金融第一街之歷史風貌」是重要執行項目，貿易商大樓將於20日動工，開始修復工程，也宣告「興濱計畫」正式啟動。
高市文化局長尹立表示，哈瑪星貿易商大樓預計投入4000萬元修復，而與這棟鄰近的歷史建築「舊三和銀行」也正在進行修復工程，未來文化局將與台灣銀行、山形屋洽談合作，結合周邊歷史建物，一起建構兼具歷史、文創特色的鼓鹽新景點。
貿易商大樓日治時期曾為旅館「春日館」，1944年遭轟炸，1951年重建，樓高4層，佔地282平方公尺，曾為哈瑪星最高建築，原本是華僑商業銀行辦公處所，1965年高市進出口商業同業公會進駐，命名為「貿易商大樓」。
(中時)
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