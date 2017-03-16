嚇阻共諜發展 綠委拼《國安法》三讀通過

曾任前副總統呂秀蓮隨扈的前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，被中國國安單位吸收淪為共諜，民進黨立委今召開記者會指出，共諜滲透情況嚴重，也是因為適用於共諜的《國安法》刑度太低，這一會期將儘速將《國安法》修正通過三讀，要將涉及共諜活動的刑期提高到3年以上、10年以下。

綠委陳其邁說，最近15年發生的60件共諜案，九成都是在軍事機關，只有6件發生在非軍事機關，「但是一般政府機關共諜比例難道這麼低嗎？」陳其邁指出，包括日前的中生周泓旭吸收外交官員共諜案在內，上至總統府、下至廣播電台都發生過共諜案，顯然共諜滲透情況相當嚴重，未來除了加強機關保防外，最重要的是管制措施以及刑責加強。

細數過去幾年因違反《國安法》的共諜案， 2010年何自強判刑1年2個月，2014年錢經國、盧俊均判刑10個月，2016年鎮小江判刑4年，許乃權2年10個月。陳其邁強調，《國安法》規定最高刑度是五年，但這些重大案件最後竟以輕判收尾，很顯然相關法律的適用，沒有達到遏阻共諜細胞的活動，內政委員會以及民進黨團接下來會要求提高刑度。

綠委趙天麟說，《刑法》第109條有規定，交付給外國派遣之人國家機密，處以三年以上、十年以下有期徒刑，但外國部分不包括中國，因此共諜案很少適用到《刑法》，只能適用到《國安法》。

趙天麟表示，上會期《國安法》修正已經在內政委員會初審完畢，將第5之1條增加刑度，跟《刑法》109條對齊，只要是為中國大陸當局進行相關共諜行為，刑度提高到3年以上10年以下；刺探、收集公務上應秘密之文書等，刑度提高到3年以下。希望《國安法》修正這會期能三讀通過，不要縱放共諜。

陳其邁另外指出，《國安法》修正初審通過除了提高刑期之外，也針對退休俸部分做了修正，凡是被判刑七年以下減少50%，三年以下減少30%，兩年以下減少20%。他強調，退役的將領、一定官階以上公務員，領退休俸期間涉及共諜活動與組織，就應該要停領退休俸，「一方面領中華民國退休俸，一方面替中華人民共和國發展組織，這樣合理嗎？相信人民絕對沒辦法接受。」

(中時)