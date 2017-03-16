招生改革XYP聽嘸 立委要教育部直白
教育部推動110年大學招生改革，採新型學測（X）、分科測驗（Y）、綜合學習表現（P）等，立委批評這些都太難懂，要求教育部說明時要更「直白」一點。
教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會報告110年大學招生改革方案。根據招聯會最新會議結論，110學年度採「兩次分發」，新型學測（X）考5科，申請入學最多採計4科（5選4），再加上綜合學習表現（P），P採計比重至少需占5成。
另外，申請入學將從現制的3、4月，延後至5、6月進行，以維護高中三年學習完整。申請入學結束後約7月初，才考分科測驗，8月進行大學考試分發入學，採新型學測（X）和分科測驗（Y），採計3到5科。
民主進步黨籍立委蘇巧慧質詢時表示，不管是X、Y、P，外界都很難懂，「可否用更直白的語言跟人民溝通？」
蘇巧慧說，其實仔細研究，上述改革只是「現況微調再精進」，跟現行制度沒有太大的差異，但家長聽到X、Y、P等名詞就感到恐慌。另外她也質疑，招聯會在討論過程中，學生的參與不夠。潘文忠承諾要讓招聯會想辦法，以更簡要的方式讓家長聽懂。
民進黨籍立委張廖萬堅質詢時，希望教育部盡快確定改革方案的實施期程，究竟是適用107學年度進入高中的學生，還是108、109學年度。
對此，潘文忠承諾，4月底前會完成評估，向外界說明相關期程。
中國國民黨籍立委柯志恩質詢時幽默地說，大學招生永遠都在變，她都奉勸家長，不用現在就開始焦急，孩子考試前半年再搞清楚就好。1060316
(中央社)
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