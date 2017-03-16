推洗選蛋 林聰賢：不影響消費成本
行政院農業委員會主任委員林聰賢今天表示，推洗選蛋政策，不會影響到消費者消費成本，不會為照顧健康就要大家犧牲成本，農委會會輔導業者。
媒體報導，為防治禽流感，林聰賢昨天說，努力在年底前全面推動洗選。
推動洗選蛋是否讓蛋價升高，林聰賢上午在立法院受訪表示，現在產品是有分級，並監控蛋價，輔導策略是幫生產端降低成本，不會引起市場價格恐慌。
他說，要保護消費者與保護消費者採購成本，未來會注意；只要生產端有任何需求，農委會本來就應輔導，不會只開罰單，請消費者放心。
至於是否保障洗選蛋價格不會漲太多。林聰賢表示，不是說保障，而是農民辛苦部分，要給一定價格，不能刻意壓低，最重要是消費者不用擔心，不會因推這政策就影響消費成本，不會說要照顧健康就叫大家犧牲更多成本，農委會會輔導業者。1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。