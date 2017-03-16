推洗選蛋 林聰賢：不影響消費成本

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行政院農業委員會主任委員林聰賢今天表示，推洗選蛋政策，不會影響到消費者消費成本，不會為照顧健康就要大家犧牲成本，農委會會輔導業者。

媒體報導，為防治禽流感，林聰賢昨天說，努力在年底前全面推動洗選。

推動洗選蛋是否讓蛋價升高，林聰賢上午在立法院受訪表示，現在產品是有分級，並監控蛋價，輔導策略是幫生產端降低成本，不會引起市場價格恐慌。

他說，要保護消費者與保護消費者採購成本，未來會注意；只要生產端有任何需求，農委會本來就應輔導，不會只開罰單，請消費者放心。

至於是否保障洗選蛋價格不會漲太多。林聰賢表示，不是說保障，而是農民辛苦部分，要給一定價格，不能刻意壓低，最重要是消費者不用擔心，不會因推這政策就影響消費成本，不會說要照顧健康就叫大家犧牲更多成本，農委會會輔導業者。1060316

(中央社)