曬「洗澡」艷照惹遐想 沈夢辰揭殘酷真相！
選秀節目《我是歌手》不僅捧紅多位歌手，在節目中擔任經紀人的女星沈夢辰也因此打開知名度，外型亮麗的她並跨足戲劇圈，近日到橫店拍古裝戲，而她也曬出片中全裸洗澡豔照，曝光劇組拍攝不為人知的小秘密。
沈夢辰在微博曬出浴缸泡澡照，露出香肩、輕閉雙眼，白煙從澡盆中飄出，畫面唯美，肩下身材惹人遐想，不過從另一個角度卻是揭開拍攝內幕，當鏡頭由上往下拍，沈夢辰坐在擺有小豬造型加濕器的木桶中，裏頭布滿延長線，大秀香肩的她，其實穿好衣褲。
唯美泡澡面瞬間變得喜感，沈夢辰也搞笑說：「終於知道大俠在運功的時候為什麼要閉眼了，不閉眼真的很容易笑場。」照片曝光後，也讓不少人恍然大悟，原來古裝泡澡戲是這樣拍的！
(中時電子報)
關鍵字：沈夢辰
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