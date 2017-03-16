酒駕擦撞路邊停車 公共危險送辦

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黃男酒駕擦撞路邊停車，所開的自小客車車車頭撞凹。（曹明正翻攝）

停在路邊的自小客車遭黃男酒駕撞凹車尾。（曹明正翻攝）

黃姓男子16日凌晨3時許與朋友飲酒後，開著母親名下的自小客車回家，在高雄鳳山區建國、文衡路口擦撞路邊停車，雙方車尾、車頭撞凹變形，黃男肇事後落跑快閃，但不久即被轄區文山所警方攔獲，因酒測值0.38mg/L，被依公共危險罪送辦。

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(中時)