小巨蛋提高罰金 柯P坦言不知有無嚇阻效果
小巨蛋舉辦演唱會常造成附近住家震動，引發不少民怨，當地里長建請市府重新檢討「台北小巨蛋租用管理要點」，市長柯文哲指示，將違約罰金提高到3倍，也就是30萬元，對此，柯文哲今天出席「Imap-親子餐廳專區上線」記者會受訪表示，不知道有無嚇阻效果，但政府還是要在兩種聲音當中取得平衡。
柯文哲指出，不曉得罰金加3倍有無嚇阻效果，但政府還是要在兩種聲音當中取得平衡，大家希望開心唱跳，可是周邊7個里的里長、里民還是會抗議，以63分貝為界線，跳到隔壁都在地震，遭致里民抗議，市長還是要處理。
他說，真正的原因就是缺少一個可以自由唱跳的演唱空間，這要等到台北流行音樂中心蓋好，不過正式開幕應該要到後年，在這之前還是沒辦法，也不能說你唱得很高興，附近居民都在抗議，這樣政府也受不了。
被問及會不會擔心遭不怕開罰的人挑釁？柯文哲嘆氣說，那也沒辦法，10萬罰金不行就換30萬，30萬也不怕，就考慮要不要再提高。
(中時)
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