12年國教延後上路？教育部：4月底前評估完成
12年國教課綱預定明年107學年度上路，但卻被爆出課程審議委員組成有問題，恐需重審、從頭來過，外界擔心將延宕上路時程。教育部長潘文忠今在立法院教委會備詢時承諾，教育部將在4月底前評估完成，並對外宣布新課鋼是否可如期上路。
教育部審查課綱內容已3個多月，卻被學生代表踢爆，課審委員組成違法，課綱審查恐重新來過，教育部日前表示，預計本週六（18日）召開分組委員聯席會議討論，決定先前已審過的課綱是否重審。
立委張廖萬堅話在立法院教委會質詢時表示，現在已經3月中旬，12年國教課綱仍未能審查完成，之後書商編書、國教院審查都還需要時間，他建議，不如延後到108年再上路，讓程序和內容完備，否則12年國教課綱會像「拼裝車」，匆忙上路。
張廖萬堅並追問，何時可確定十二年國教新課綱的上路時程，「我們已經很緊張了，還要讓我們繼續緊張下去嗎？」
潘文忠承諾，他了解各界對新課綱有所期待，他會審慎評估和推動，以學生的受教權為最重要考量，將在4月底前決定新課綱上路時程，屆時對外宣布。
(中時)
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