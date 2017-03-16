民團籲翻修空汙法 讓台中市成宜居城市

主婦聯盟環境保護基金會台中分會許心欣（左），強烈抨擊「4年內減少生煤使用量四成」，仍存在極大變數與不確定性！（陳世宗攝）

台灣親子共學教育促進會，今天到台中市政府廣場召開「親子與公民送219反空汙明信片給市長」記者會；會中並發表來自各界民眾的心聲，要求請市長林佳龍與民眾站在一起，並呼籲民進黨籍立委支持於本會期翻修空汙法，讓台中市從令人傷心的「移居城市」成為名符其實的「宜居城市」。

環保局副局陳宏益說，該局十分重視台中市的空汙問題，除制定《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》外；3/13亦召集主要的重大汙染源，包括台中火力發電廠、中龍鋼鐵及正隆、廣源等造紙廠召開協調會，強勢要求及推動排放的汙染一定要達到全國的標準。

台灣親子共學教育促進會呂淑慧指出，219反空汙遊行當天，該會提供明信片讓民眾寫下反空汙的心聲，有近300張明信片寫給市長林佳龍市長；要求新鮮好空氣，期待市長要努力，也針對台中市的環境土地政策、空汙相關法令以及固定汙染源的管控，提出建言。

老台中人說，每一張明信片都代表一分市民的心願，今天帶著他們的希望而來，並用明信片組成一顆希望樹；期待政府能有明確的作為，讓市民有一個光明幸福的乾淨環境。民眾強烈要求「拒絕中電北送」、「健康第一、翻修空`汙法」「燃煤發電改燃氣」、「人民霾怨你、票就不投你」等訴求！

(中時)