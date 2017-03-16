民團籲翻修空汙法 讓台中市成宜居城市
台灣親子共學教育促進會，今天到台中市政府廣場召開「親子與公民送219反空汙明信片給市長」記者會；會中並發表來自各界民眾的心聲，要求請市長林佳龍與民眾站在一起，並呼籲民進黨籍立委支持於本會期翻修空汙法，讓台中市從令人傷心的「移居城市」成為名符其實的「宜居城市」。
環保局副局陳宏益說，該局十分重視台中市的空汙問題，除制定《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》外；3/13亦召集主要的重大汙染源，包括台中火力發電廠、中龍鋼鐵及正隆、廣源等造紙廠召開協調會，強勢要求及推動排放的汙染一定要達到全國的標準。
台灣親子共學教育促進會呂淑慧指出，219反空汙遊行當天，該會提供明信片讓民眾寫下反空汙的心聲，有近300張明信片寫給市長林佳龍市長；要求新鮮好空氣，期待市長要努力，也針對台中市的環境土地政策、空汙相關法令以及固定汙染源的管控，提出建言。
老台中人說，每一張明信片都代表一分市民的心願，今天帶著他們的希望而來，並用明信片組成一顆希望樹；期待政府能有明確的作為，讓市民有一個光明幸福的乾淨環境。民眾強烈要求「拒絕中電北送」、「健康第一、翻修空`汙法」「燃煤發電改燃氣」、「人民霾怨你、票就不投你」等訴求！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。