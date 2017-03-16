哪些人該遠離香蕉？ 能空腹吃香蕉嗎？
香蕉是運動員最喜愛的食物，賽前、比賽中或是比賽結束後都會吃上一根香蕉補充體能，但對於一般民眾而言，吃香蕉有什麼禁忌嗎？能不能空腹吃呢？
由於香蕉含有豐富的鉀與鎂，因此患有急慢性腎炎、腎功能不全者，都不適合多吃。此外，香蕉糖分高，糖尿病患者也不適合吃香蕉。
至於外界盛傳空腹吃香蕉有可能會影響到心血管，根據醫學報告指出，食物中的鎂主要是在腸道中被吸收，吸收率約為30%，而每100公克的香蕉中含有43mg鎂，如果以一根香蕉100公克來計算，攝入的鎂約為12.9mg，而成人每天體內可以承受的鎂約為350mg-700mg，也就是說，除非一口氣吞下55根香蕉，否則不會出現鎂攝入過量的情形，
至於心血管方面，正常人的血鉀濃度維持在3.5-5.5mmoL之間，血鉀如果超過這個標準，無論是正常人或是有心血管疾病人都有可能會因為心律不整而猝死，這種情況曾出現在NBA職籃球員身上。
一個健康而沒有懷孕的成年人，每天需要2000mg的鉀，健康的腎臟每天可以過濾33000mg的鉀，因此如果光吃香蕉的話應該不會造成心臟負擔過重。
(中時電子報)
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