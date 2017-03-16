通力電梯遭停業一年 柯：政府還是要有作為

我要評比

通力電梯公司因涉嫌造假、偽簽保養紀錄，遭台北市政府停業處分1年，台北市長柯文哲今天出席「Imap-親子餐廳專區上線」記者會對此表示，政府還是要有作為，若造假還是要將它停業一年，當然善後市府會去處理。

通力電梯承辦北捷及貓纜，被問及停業是否變相懲罰民眾？柯文哲說，台北市也不是只有一家業者，要輔導其他業者承接這個業務。

(中時)