北市交警交通助理員甄試3月25日筆試測驗

我要評比

北市警交通警察大隊委託北市就業服務處辦理「106年度交通助理員甄試」，將於3月25日在台灣警察專科學校（北市文山區興隆路3段153號）辦理筆試測驗，請考生於測驗當日提早抵達考場確認試場及座次。

就服處表示，這次總計203人應考，其中高中職15人、專科47人、大學130人、碩士11人，以大學畢業占多數。筆試科目為交通法規（含道路交通管理處罰條例、道路交通安全規則、道路交通標誌標線號誌設置規則），筆試成績依序排名前100名者（含與100名同分者），始能參加第2階段口試，第2階段相關資訊將在4月24日公告。本次甄試預定榜示時間為5月10日，正取18人、備取36人。

就服處提醒所有考生注意甄試時間及地點，測驗當日務必攜帶准考證、國民身分證正本、2B鉛筆、橡皮擦應試，若考生欲使用電子計算器，應使用考選部核定通過的電子計算器，目前經考選部核定合格的電子計算器登載於考選部全球資訊網（http://www.moex.gov.tw ），請依自身需求攜帶適當機型。

有關筆試日期及地點，同步於3月16日公告於就服處網站「最新消息區」（網址：http://eso.gov.taipei ）、台北就業大補帖（網址：https://www.okwork.taipei/ ）及台北市政府警察局交通警察大隊網站（網址：http://td.police.taipei ）。

(中時)