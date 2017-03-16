遭疑共諜 柯文哲：問這問題 變白癡

台北市長柯文哲。（陳君瑋攝）

新黨發言人王炳忠質疑台北市長柯文哲是共諜，柯今天出席「Imap-親子餐廳專區上線」記者會後被媒體問到此事，他笑說，「這種問題大家都很想問，但是你不要問，要給別人問，你問了人家把你當白癡」

(中時)