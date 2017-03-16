總統替吳敦義臉書按讚 府：小編誤觸

前副總統吳敦義14日在臉書發文「妳可曾聽到真正人民的聲音？沒有，因為妳只在乎妳自己」，並標籤總統蔡英文臉書帳號，蔡總統臉書帳號還按讚；總統府今天表示，「小編誤觸」。

吳敦義14日在社群網站臉書（facebook）發文，對台灣競爭力及經濟提建言，文末提到「但妳可曾聽到真正人民的聲音？沒有，因為妳只在乎妳自己」，貼文並標籤蔡總統的臉書帳號。

媒體隨即發現，蔡總統的臉書帳號還真的按讚，連網友都驚訝，質疑這是不是真的蔡總統帳號？

總統府上午說，「有關吳前副總統臉書動態，是負責總統臉書管理小編誤觸，目前已經更正」。1060316

(中央社)