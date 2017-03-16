WSBL 國泰和電信27日起爭冠

第12季女子超級籃球聯賽（WSBL）決賽將於27日起在新北市新莊體育館開打，決賽3戰2勝制，27日第1場季軍戰由台元出戰台電，第2場冠軍戰由中華電信出戰國泰人壽。

中華電信昨天在4強賽以66比65氣走台元，取得冠軍賽門票；國泰人壽昨天則以72比61擊敗台電，決賽將由國泰人壽與中華電信爭奪后冠。1060316

(中央社)