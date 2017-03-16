花東原民春假返鄉 台鐵加車廂優先登記

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配合花東地區原住民族春假返鄉參加祭典活動，交通部台灣鐵路管理局今年特別提供指定車次自強號加掛車廂，優先供原住民網路登記購票。

台鐵局表示，自31日到4月5日提供北迴線404、435次自強號；南迴線371、372、373、374次自強號，每班列車130席加掛車廂座位，優先供原住民於17日上午9時起到20日下午5時止網路登記購票，登記時間截止後剩餘座位將再提供一般旅客訂購。

另外，取票日期為25、26日，登記北迴線列車取票車站為宜蘭、基隆、台北、樹林、桃園及中壢各站；南迴線列車取票車站為台中、彰化、台南及高雄各站；請完成登記民眾攜帶相關身分證明文件到上列指定取票地點付款取票。

台鐵局提醒，票數有限，留意各梯次登記及取票時間，詳情可上台鐵局訂票網頁（http://railway.hinet.net/）重要通知查詢。1060316

(中央社)