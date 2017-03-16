周冬雨買掛曆變對戲 誇金城武體力好
43歲演員金城武與小19歲的金馬影后周冬雨主演新片「喜歡你」，周冬雨笑認以前真的買過金城武掛曆，直誇金城武體力太好，曾連拍36小時。
「喜歡你」是剪輯師許宏宇首度執導演筒，導演陳可辛與許月珍共同監製，由金城武、周冬雨主演，金城武化身霸道酒店總裁，周冬雨飾演個性迷糊的酒店廚師，譜出浪漫情緣。
電影發布會昨天在中國大陸北京舉行，與金城武已合作4部電影的陳可辛表示，「在很長的一段時間，金城武是唯一一個打動我的小鮮肉」；許月珍笑說，拍攝時見到已很久沒讓她心動、深情與好看的金城武，「我的男神回來了」。
金城武表示，周冬雨獨特個性和演出方式實在太特別，「她開機的時候絕不卡的，導演讓她哭、笑，她可以瞬間進去那個時空，就會覺得蠻厲害」。
周冬雨誇金城武「體力太好」，拍攝場景需包下整個酒店，劇組不得不在36小時內拍完相關戲份；金城武坦言熬那麼久其實很睏，但到最後也睡不著，現場安靜就聽到有人打呼，大家比他更累。
現實生活會不會做菜？金城武笑說，不太會做，幸好片中是負責吃；周冬雨表示，拿手菜是炒雞蛋，接拍電影前她不做飯，拍完後會開始嘗試做美食，只是擔心沒人敢吃。1060316
(中央社)
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