協你老母雞 國民黨要求凸搥小編勿再犯

洪秀柱臉書粉絲專頁小編昨天針對國民黨團總召廖國棟希望協商一事，不慎留言「協你老母雞啦」。國民黨文傳會副主委胡文琦今天說，小編不理性的情緒發言，極為不妥，不得再犯。

國民黨中常會昨天討論確認提高黨代表參選門檻議事錄，中常委姚江臨要求交付表決，國民黨團總召廖國棟則希望協商。

不過，媒體報導，國民黨負責直播中常會的小編，疑似忘記切換帳號，以洪秀柱粉絲專頁的名義，留言回覆「協你老母雞啦」，又隨即刪文。

胡文琦上午在國民黨記者會表示，肯定廖國棟也謝謝廖國棟大人有大量，沒有跟小編計較；小編不理性的個人情緒性發言，極為不妥，國民黨會要求小編不得再犯，尤其正值黨主席選舉如火如荼進行之際，任何非理性、情緒性的言語都可能引起不必要誤會與紛爭。

胡文琦說，小編顯然很融入中常會現場情況，但是錯誤示範，已要求小編謹言慎行，不得再犯。1060316

(中央社)