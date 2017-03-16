小孩情緒失控 治療師：先懂大腦結構
小朋友大哭大鬧，總讓爸媽神經緊張，安撫不了可能兩方都心情惡劣。兒童行為治療師說，小孩發脾氣和大腦結構有關，如果用錯溝通方式，只會讓小孩更爆炸。
香港兒童行為情緒治療師葉偉麟在臉書分享「快速令小朋友冷靜的方法」影片，引起廣大迴響。
葉偉麟表示，當小孩生氣、哭鬧時，大人常會說「你不要生氣吧」、「給我立刻閉嘴」，用責備或命令的語氣；也有人會試著跟小孩講道理，「做人不應該這樣」等，但也不怎麼有效。
小孩的情緒表現和行為與大腦結構有關，葉偉麟說，在後腦處有2顆杏仁核，當人受到驚嚇、威脅時，會發出訊號，有反射作用，知道要攻擊或逃避；另一個有關的結構是前額葉皮質，執掌人的彈性、體察別人的想法和心情、有沒有同理心。
不過，葉偉麟表示，杏仁核跟前額葉皮質不會同時運作。前額葉皮質的發育從2歲到20歲才會逐步成熟，小孩會漸漸聽的懂人話、才知道長輩在講什麼。但小孩多是被杏仁核控制，才會容易動怒、發脾氣。
抑制杏仁核的情緒驅動力，葉偉麟說，方法就是「幫小孩說出他們的情緒」，可以刺激前額葉皮質輸送安撫的訊息到杏仁核，讓杏仁核不要過度反應。
葉偉麟表示，如小孩不開心，家長可以說「我看你好像不開心」、「我看你好失望」，家長可以形容出孩子的情緒，聯繫上情緒後再進行溝通。就像調整廣播頻道一樣，「調對了才能跟他說道理」。
家長先幫小孩說出情緒，葉偉麟說，千萬不要倒著做，「先說出家長的情緒」，如「你這樣鬧我好生氣」等，這樣只會更刺激小朋友的杏仁核，讓他們更激動。1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。