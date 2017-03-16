小孩情緒失控 治療師：先懂大腦結構

小朋友大哭大鬧，總讓爸媽神經緊張，安撫不了可能兩方都心情惡劣。兒童行為治療師說，小孩發脾氣和大腦結構有關，如果用錯溝通方式，只會讓小孩更爆炸。

香港兒童行為情緒治療師葉偉麟在臉書分享「快速令小朋友冷靜的方法」影片，引起廣大迴響。

葉偉麟表示，當小孩生氣、哭鬧時，大人常會說「你不要生氣吧」、「給我立刻閉嘴」，用責備或命令的語氣；也有人會試著跟小孩講道理，「做人不應該這樣」等，但也不怎麼有效。

小孩的情緒表現和行為與大腦結構有關，葉偉麟說，在後腦處有2顆杏仁核，當人受到驚嚇、威脅時，會發出訊號，有反射作用，知道要攻擊或逃避；另一個有關的結構是前額葉皮質，執掌人的彈性、體察別人的想法和心情、有沒有同理心。

不過，葉偉麟表示，杏仁核跟前額葉皮質不會同時運作。前額葉皮質的發育從2歲到20歲才會逐步成熟，小孩會漸漸聽的懂人話、才知道長輩在講什麼。但小孩多是被杏仁核控制，才會容易動怒、發脾氣。

抑制杏仁核的情緒驅動力，葉偉麟說，方法就是「幫小孩說出他們的情緒」，可以刺激前額葉皮質輸送安撫的訊息到杏仁核，讓杏仁核不要過度反應。

葉偉麟表示，如小孩不開心，家長可以說「我看你好像不開心」、「我看你好失望」，家長可以形容出孩子的情緒，聯繫上情緒後再進行溝通。就像調整廣播頻道一樣，「調對了才能跟他說道理」。

家長先幫小孩說出情緒，葉偉麟說，千萬不要倒著做，「先說出家長的情緒」，如「你這樣鬧我好生氣」等，這樣只會更刺激小朋友的杏仁核，讓他們更激動。1060316

(中央社)