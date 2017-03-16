黑面琵鷺準備北返囉 賞鳥把握好時機

在台南渡冬的黑面琵鷺族群，成鳥已逐漸長出漂亮的金黃色繁殖羽，代表北返繁殖地的時間也近了。台南市生態保育學會指出，現在正是賞鳥好時機，還可配搭配規劃賞花的生態之旅。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，每年來台渡冬的黑面琵鷺族群，在農曆年過後會逐漸長出漂亮的黃色繁殖羽，代表隨時有可能出發北返。

今年在急水溪河床的學甲濕地生態園區，最多曾記錄到428隻黑面琵鷺，這幾天都還維持在約200隻，已成為重要的渡冬棲地。

他說，學甲濕地生態園區中還有許多冬候鳥、及豐富的濕地動植物生態。

邱仁武指出，在學甲區的光華社區舉辦的蜀葵花季活動也已展開，美麗的蜀葵花田在假日期間總是吸引許多遊客前來捕捉畫面。遊客們不妨利用此時規劃一趟生態之旅，到學甲賞花、賞鳥。1060316

(中央社)