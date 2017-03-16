齊飢再造奇蹟 飢餓三十大會師報名
第28屆飢餓三十飢餓勇士大會師開始報名，台灣世界展望會今天歡迎民眾參加，與營友共享飢餓體驗心情，大家一起齊飢再造奇蹟。
台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，世界局勢動盪不安，受害的多是最無辜的兒童，據統計，全球每200名兒童當中，就有1名被迫流離失所成為難民，而在漫漫的逃亡路途中，這些脆弱的小生命往往無法敵過環境的殘酷考驗。
輔英科技大學四年級學生林佳欣連續4年在飢餓三十擔任活動志工，她說，去年在後台看到準備上台表演的資助童時，內心湧現許多不捨，跟他們比起來，自己生活上的一些小挫折實在不足掛齒，也更加體認到要珍惜現有的幸福。
活動志工劉孟琳也表示，參加飢餓三十活動雖然辛苦，在30個小時內必須餓著肚子還要打起精神工作，但只要想到遠在其他國家的難民和飢民，可能常常好幾餐飯都沒得吃，而自己藉著30小時的饑餓體驗，不但可以募款幫助這些身處飢餓的人們，還可以喚起社會大眾對這個議題的關注。
第28屆飢餓三十飢餓勇士大會師高雄場，規劃於7月15日、16日，在高雄巨蛋體育館舉辦，今年將於高雄、彰化及花蓮同步連線，在高雄場的營友也能同步觀賞彰化及花蓮的大會師活動現場，與營友共享飢餓體驗心情，並探討人道救援意義及世界急難景況。1060316
(中央社)
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