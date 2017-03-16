承諾書爭議 潘文忠：20日前完整說明
多所大學與中國大陸交流時，簽署保證課程不涉及「一中一台」等內容的承諾書，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，由於樣態複雜，需和陸委會協商，20日前會完整說明。
世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11名陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。隨後立委、媒體又不斷爆料，點名多所學校都曾與大陸單位簽署「承諾書」。
教育部今天到立法院教育及文化委員會做專案報告，民主進步黨籍立委何欣純問及調查進度，潘文忠表示會依當初在立法院的承諾，最遲在20日前對外完整說明。
潘文忠表示，目前初步瞭解，所謂「承諾書」的樣態非常多，涵蓋許多年份，需要清楚的分析和整理，教育部還要跟陸委會協商。
部分法界人士認為部分學校的承諾書並非「校對校」的協議，因此不涉及違反兩岸人民關係條例第33條。潘文忠表示，承諾書樣態歧異度大，確實有些是一個電話、一通傳真就把承諾書傳出去了，因此還需審慎整理和分析。
潘文忠表示，就承諾書內容限縮學術講學自由的部分，「這是台灣高等教育核心價值，這是我們要堅定的立場。」
何欣純質詢時也提到，許多大學認為承諾書不該太過政治化，但這些學校跟中國大陸交流時，卻自我設限、把校名上的「國立」拿掉，根本是兩套標準。1060316
(中央社)
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