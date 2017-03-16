朴山朵拉電影首作將上映

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已解散的南韓女團2NE1成員朴山朵拉的大銀幕處女作「One Step」，將於4月在南韓上映。

電影「One Step」是一部音樂主題電影，講述著由朴山朵拉飾演的女主角「詩賢」（音）因遭遇車禍而失憶，透過記憶中的音樂尋找記憶並成長的故事。

南韓「亞洲經濟」指出，演員韓載錫在片中飾演被稱為「長腿叔叔」的天才作曲家「志日」（音），趙東仁飾演暗戀「詩賢」的吉他手「吳赫」（音）。

電影由網路漫畫作家Miti擔任編劇，曾為影視劇「白色巨塔」、「善德女王」、「Sign」、「六龍飛天」等製作插曲的音樂導演金秀鎮執導。1060316

(中央社)