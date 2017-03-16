高中女生患血管瘤，繁星計畫考上護理系

前鎮高中今年有69人繁星計畫上榜，其中，陳品瑄（左一）因罹患血管瘤，打定主意讀護理系，要幫助其他病友。（高市教育局提供）

高市前鎮高中今年在繁星計畫表現不凡，共69位學生上榜，其中，罹患血管瘤的學生陳品瑄，多次進出醫院開刀、放療，這次如願錄取慈濟醫學大學護理系，她希望將來能夠當1位護理師，向曾幫助過她的醫護人員學習。

前鎮高中繁星計畫今年共69位學生上榜，國立大學與醫學院系佔60%，校長夏日新說，這次繁星上榜的同學，有許多人家境清苦，也有些是新住民二代，看到他們透過多元入學管道考上理想大學，可能從此翻轉境遇，很替他們高興。

其中，陳品瑄的媽媽是來自大陸福建的新住民，陳品瑄因為從小嘴巴長有血管瘤，母親陪著她不斷進出醫院，多次接受開刀、放射線治療，也因此讓她打定主意要讀護理系，未來也希望當志工回報，幫助更多與她一樣的病友。

(中時)