WBC》回委內瑞拉效力受傷 軟銀洋將返日檢查

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效力日職軟銀的委內瑞拉投手蘇亞雷茲(右)預賽投球時導致右肘受傷，將返日接受檢查。(美聯社)

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經典賽委內瑞拉挺進準決賽，不過陣中效力日職軟銀鷹的牛棚投手蘇亞雷茲(Robert Suarez)，卻在複賽對上墨西哥戰，導致右肘受傷，確定離開28人名單，將返日進行檢查。

蘇亞雷茲去年效力軟銀，出賽58場，拿下2勝6負，自責分率3.52，53.2局投出64次三振，K功相當驚人，這次入選經典賽，預賽對上義大利就有中繼1局失分，但隔日對上墨西哥中繼0.1局僅投9球，就因傷退場。

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軟銀球團指出，目前得知是右手肘受傷，須回到日本做更精密的檢查，監督工藤公康也回應，目前只聽說要回日本，不過整體細節還不太知道，只期盼不要太嚴重。

(中時電子報)