環團提反空汙建言 中市府強調多面向措施持續改善

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環保局協調台中火力發電廠於空品不佳時降載減碳，已陸續進行22次；未來將透過電力業排放標準加嚴、補助燃氣鍋爐與汰換二行程機車等政策，持續改善空氣品質。（陳世宗攝）

環保團體今日到台中市政府廣場舉行記者會，針對反空汙問題向市府提出建言。市府環保局表示，有關空汙法不足之處，已建請中央儘速修訂；同時也協調台中火力發電廠於空品不佳時降載減碳，已陸續進行22次；未來將透過電力業排放標準加嚴、補助燃氣鍋爐與汰換二行程機車等政策，持續改善空氣品質。

環保團體日前舉行219反空汙遊行，副市長林依瑩也代表市長林佳龍全程參與，與民眾站一起表達對抗空汙的共同心聲。有關環團針對《空氣污染防制法》提出修法建議，環保局表示，市府已建請中央儘速修訂。此外，環團希望成立中央層級的空汙治理委員會，環保署也已向行政院建議應儘速成立。

環保局強調，市府改善空汙的決心不變，針對台中火力發電廠降載減碳，已成功促請台電進行22次，並配合於空汙季期間，每日一個機組停機，安排歲修；此外，台電也向市府承諾將投入92億元進行機組汙染源及防制設備改善計畫，藉此大幅減緩固定汙染源對空氣的影響。

市府日前已啟動第三次電力業加嚴標準研訂作業，並與台電、中龍鋼鐵、正隆、永豐餘業者召開第一場研商會議，未來將召開公聽會，廣邀民眾表示意見。

環保局指出，「台中市鍋爐空氣汙染物排放標準」也已於巿政會議審查通過，限制業者於新設或汰換鍋爐等設備時，改採燃氣設施或電爐，既存的燃油鍋爐則給予業者2年汰換的緩衝時間。

關於移動汙染源管制，市府今年加碼編列7,100萬補助市民汰換二行程機車，目標每年淘汰二行程機車約5萬輛。同時也公告106年至108年淘汰二行程機車暨新購電動二輪車補助落日條款，將逐年遞減補助費用，加速民眾汰除二行程機車意願。

環保局強調，近兩年來經各局處努力，PM2.5從民國100年的35ug微克/立方米，到105年降為22.8微克/立方米，濃度減少近4成，朝109年降至15微克/立方米目標持續前進。未來將持續落實各類汙染源的管制及稽查、法規加嚴、補助改善等措施，也呼籲大家多搭乘大眾交通運輸工具、汰換二行程機車，一起為改善空氣品質努力。

(中時)