憲哥接詐騙電話報本名：我吳宗憲 對方超怒回應！
「綜藝天王」吳宗憲詼諧幽默又帶機智的主持風格，加上不按牌理出牌的個性，總能將節目現場炒得很熱，深獲粉絲喜愛，而他這樣的作風，也延續到講電話上頭，憲哥日前在《小明星大跟班》節目中，提到接聽陌生電話的經驗，疑似跟詐騙集團對上，整個對話笑壞眾人。
吳宗憲在節目中表示，自己曾接到一通不明人士打來的電話，對方未表明自己身分，劈頭就問：「請問貴姓？」，憲哥有點傻眼但仍回：「敝姓吳」，對方這時烙出台詞：「吳先生，你接的這通電話，首先，我要先恭喜你」，聰明的憲哥此時已機警發現，應該是接到詐騙集團的來電。
憲哥接到詐騙電話，不急著掛斷，反倒向對方明說：「我是吳宗憲」，盼對方能主動收手，沒想到對方反倒拿出嚴肅的態度，怒回：「請你不要開玩笑」，最後發現其實不是詐騙電話，而是推銷保險，對話過程讓人覺得又莫名，但又好笑到不行！
(中時電子報)
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