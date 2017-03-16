願降價賣水給台水？柯：虧本可以 看誰補貼

台灣自來水公司向台北自來水事業處買水盼降價，對此，台北市長柯文哲今天出席「Imap-親子餐廳專區上線」記者會受訪表示，虧本做也可以，那就講清楚誰要補貼。

水情不佳導致石門水庫水情吃緊，台灣自來水公司每日向台北自來水事業處買水以解決缺水問題。柯文哲表示，這本來就是買方賣方的價格，他主張要有仲裁機制。

柯文哲說，台灣的水價太便宜，台灣也不是水資源非常豐富的國家，雖然常常下雨，但水沖到海裡很快，大部份的水就流到海裡，沒理由水價是全世界第二還第三名便宜，水價便宜當然成本就不夠，所以經濟部還是要出來處理。

被問及是否堅持不降價？柯文哲說，要虧本做也可以，那就講清楚誰要補貼。

(中時)