「這樣教我就懂」科學競賽 上網報名開始了

高市教育局、財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館連續3年合辦「全國科學探究競賽─這樣教我就懂」，從2015年314組報名，到去年662組，參與人數倍增，成為全國重要的科學競賽之一，今年網路報名已經開始，將於3月31日截止，主辦單位邀全國對科學有興趣的學生、教師及社會大眾共襄盛舉。

舉凡有趣的觀察、點子或想法，均可於3月31日前，上活動網站（http://sciexplore.colife.org.tw/）報名，有機會獲得獎金，還能讓自己成為生活中的科學家。

(中時)