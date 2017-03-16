鬥贏小三！港娛樂大亨正宮傳擁超硬背景
香港娛樂大亨周焯華（洗米華）因和陳柏霖舊愛Mandy Lieu偷情生子，讓正宮陳慧玲心寒決意離婚，但這場離婚大戰最後暫緩，周焯華對正宮還是很看重，近來更傳讓Mandy Lieu在英國不准回港，陳慧玲也被誠意感動，成功坐回正宮位置！就有傳陳慧玲有超硬背景，但她近來接受專訪，強調自己只是個從保險業務員出道的人。
陳慧玲歷經多時最後還是穩坐周家正宮的位置，她被稱鬥贏小三，甚至有傳她有超硬背景，但她近日接受香港《蘋果日報》專訪，強調自己「沒有背景」，更說自己第一份工作就是保險，因為賣保險認識了周焯華，兩人最後相戀結婚，她也沒再工作。
儘管自己和朋友開過服飾店，但陳慧玲生了孩子後就把店收掉，她和周焯華兒子周柏豪的關係也很好，因此周家人都相當滿意陳慧玲。至於老公雖是賭場大亨，但陳慧玲說自己不賭錢，還透露先前還為了和朋友合資，反而害對方輸一屁股債，導致朋友都央求她「不要跟我合資賭！」笑壞眾人。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。