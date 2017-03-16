鬥贏小三！港娛樂大亨正宮傳擁超硬背景

周焯華與陳慧玲現在算是重修舊好。（圖／達志影像、取自陳慧玲臉書）

香港娛樂大亨周焯華（洗米華）因和陳柏霖舊愛Mandy Lieu偷情生子，讓正宮陳慧玲心寒決意離婚，但這場離婚大戰最後暫緩，周焯華對正宮還是很看重，近來更傳讓Mandy Lieu在英國不准回港，陳慧玲也被誠意感動，成功坐回正宮位置！就有傳陳慧玲有超硬背景，但她近來接受專訪，強調自己只是個從保險業務員出道的人。

陳慧玲歷經多時最後還是穩坐周家正宮的位置，她被稱鬥贏小三，甚至有傳她有超硬背景，但她近日接受香港《蘋果日報》專訪，強調自己「沒有背景」，更說自己第一份工作就是保險，因為賣保險認識了周焯華，兩人最後相戀結婚，她也沒再工作。

儘管自己和朋友開過服飾店，但陳慧玲生了孩子後就把店收掉，她和周焯華兒子周柏豪的關係也很好，因此周家人都相當滿意陳慧玲。至於老公雖是賭場大亨，但陳慧玲說自己不賭錢，還透露先前還為了和朋友合資，反而害對方輸一屁股債，導致朋友都央求她「不要跟我合資賭！」笑壞眾人。

(中時電子報)