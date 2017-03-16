3月16日中視午間新聞速速報

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3月16日中視午間新聞

《欠5千萬營業稅 Uber被查封》

Uber欠繳超過五千一百二十四萬營業稅遭行政執行署強制執行，扣除千萬存款、辦公設備也被查封。Uber公司表示一直都有依法納稅，已與國稅局上訴程序。不過Uber至今還有四億三千兩百九十五萬元罰單仍未繳納，公路總局台北市區監理所最快三月底即將送交行政執行署，強制執行。

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《防堵禽流感 農委會:推洗選蛋》

禽流感疫情吃緊，有立委建議加強推動洗選蛋，農委會主委林聰賢承諾，將努力看看在年底前全面推動。不過，農委會指出洗選蛋較散裝蛋貴約三成，洗選蛋售價估計每台斤要比散蛋貴十元。

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《經濟環境改善 聯準會升息1碼》

美國聯準會升息1碼，並預測今年可能會再升息2次，符合市場預期，央行官員表示，金融市場自2月底開始就已提前反應Fed升息的預期心理，預料今天台北金融市場不會出現失序波動。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)