東海大7行車糾紛 中檢起訴雙方

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郭姓男子去年10月駕駛BMW「大7」和駕駛豐田的4名少年在東海夜市發生行車糾紛，台灣台中地方法院檢察署今天依恐嚇、毀損與公共危險罪嫌起訴雙方。

中檢表示，雙方發生行車糾紛，郭姓男子駕駛大7倒車來回衝撞豐田，4名少年也持棍棒砸毀大7玻璃，雙方互告。

檢方調閱監視器還原現場，發現是大7先撞車挑釁，接著來回衝撞豐田，已非正當防衛行為，將雙方都起訴。1060316

(中央社)