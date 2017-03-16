薩德之眼將抵南韓 盡早完成部署

南韓政府消息人士表示，終端高空防衛系統（THAAD，薩德）AN/TPY-2長程預警雷達即將運抵達南韓。

南韓聯合新聞通訊社報導，這名人士指出，「薩德」裝備具體部署時程無法逐一公開，但韓美將盡早完成部署的立場不變。

分析認為，韓美兩國將「薩德」部署於慶尚北道星州郡的駐韓美軍基地內。

據報導，號稱「薩德之眼」的AN/TPY-2長程預警雷達和發射架部分裝備或於1至2天內抵達位於京畿道烏山的駐韓美軍空軍基地，之後被運往慶尚北道。預警雷達下月投入試運行，餘下的裝備也將於月內陸續抵韓。

報導指出，一套薩德系統由車載式發射架、AN/TPT-2雷達、防空飛彈、移動戰術指揮中心、發電機和冷卻器組成。

6日已運抵南韓的首批裝備是車載式發射架。一般一套「薩德」系統組有6台發射架，最多可配置9台。一台發射架可搭載8枚防空飛彈。防空飛彈採用直接碰撞殺傷方式，裝備有紅外線探測器，因此攔截能力較強。1060316

(中央社)