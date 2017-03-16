美國升息 香港跟進調高利率1碼

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香港金融管理局跟隨美國步伐，今早宣布基本利率上調1碼（0.25個百分點）至1.25%，立即生效；香港金管局同時提醒民眾不要過度借貸。

對於美國調升利率，香港金管局總裁陳德霖向媒體說，美國利率正常化的步伐可能加快，香港也不例外。他呼籲投資者留意承擔能力及風險，不要過分借貨。

美國聯邦準備理事會（Fed）當地時間15日宣布調高基準利率1碼，是美國今年首度、2008年金融海嘯以來第3度升息。1060316

(中央社)