個人申請一階篩選公告 95人台大五冠王

大學個人申請一階篩選結果今天公告，台大表示，今年通過台大5志願一階篩選的有95人，以建中25人最多，其次是北一女15人、東山和師大附中6人。

106學年度大學「個人申請」入學第一階段篩選結果於3月16日在大學甄選入學委員會網站（https://www.caac.ccu.edu.tw/）公告，並同時開放報名考生上網查詢篩選結果。

台大今年個人申請名額，共有1592個名額，1萬2250人次報名，4695人次通過一階段篩選（不含外加）。

台大註冊組主任洪泰雄表示，今年同時通過台大5志願一階段篩選的有95人，同時通過台大4志願一階段篩選的有58人，同時通過台大3志願一階篩選的有160人，同時通過台大2志願一階篩選的有379人，通過台大2校系以上一階篩選的共692人；同時通過5志願篩選的以建中25人最多，北一女15人、東山、師大附中6人。1060316

(中央社)