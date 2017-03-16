胡智為春訓亮眼 生涯首度3A開季

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台灣旅美棒球好手胡智為在春訓表現亮眼，開季將從小聯盟3A出發，這是他到美國職業棒球後首度由3A開季，季中有機會挑戰美職大聯盟（MLB）。

胡智為去年幾乎在2A度過整季，有7勝、8敗戰績及分區最佳防禦率2.59，142.2局投球中，飆出107次三振，季中還入選未來之星明星賽。

去年球季結束後，胡智為被坦帕灣光芒隊放進40人保護名單，本季也首次獲邀參加MLB春訓，熱身賽前3場投5局無失分，直到昨天才因被轟出陽春砲，失掉在熱身賽的第1分，總計在春訓共出賽4場，防禦率僅1.29。

胡智為在春訓優秀的表現獲球團肯定，獲生涯首度在3A開季機會，未來如果持續有好表現，季中也有機會挑戰MLB。1060316

(中央社)