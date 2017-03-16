洗殯儀館 酒駕受刑人：說不怕是騙人

台東地檢署安排酒駕累犯，清洗殯儀館冰櫃和解剖台。受刑人反應不一，有人覺得「會怕」；不過外界認為，這麼多人擠在解剖台，應該是很熱鬧，沒效果。

台東的酒駕犯經2至3次累犯，得易科罰金和易服社會勞動，台東地檢署昨天安排酒駕2次累犯受刑人，清洗台東市立殯儀館的大體冰櫃和解剖台。

10名清洗人員反應不一，有人不願表示意見，有人說「感覺怪怪的」，也有人「沒感覺」。受刑人阿憲說「說不怕，是騙人的，但又不能不來，我以後不喝酒了，不然喝了酒，就不要開車、騎車。這樣就是尊重自己和別人的生命啦！」。

曾經多次參加殯儀館清潔工作的陳姓民眾說，一堆人擠在一起，「很熱鬧，沒看到大體，沒什麼效果」，過去每年地檢署也都會在清明節前安排酒駕受刑人到殯儀館做清潔工作，「就像一般勞役，沒什麼特別」。

台東地檢署表示，檢察長王文德鑑於台東地區酒駕事故不斷，酒駕釀禍之新聞層出不窮；一旦發生重大事故，每每付出極大社會成本。因此特別責成觀護人室針對酒駕累犯個案，辦理「社會勞動人清洗大體冰櫃」專案。

由10名社會勞動人協助殯葬管理所清洗冰櫃、解剖台等周遭設備，希望以一場不同過去的生命震撼教育，透過讓生、死的穿梭場景與氛圍，讓人深刻體驗酒駕所造成之後果與無法挽回的遺憾。

王文德表示，當時殯儀館有多場告別儀式進行著，喪家的哀淒氛圍觸發人性惻隱之念；加上一般民俗有著各項禁忌，大家的行止都刻意保持安靜、肅穆，空氣彷彿被凍結一般；另一邊社會勞動人認真、小心翼翼的清洗冰櫃、解剖台等設備，深怕一不小心犯了忌諱。

王文德表示，這樣的刑罰目的，是要教育酒駕累犯體會生命的脆弱，進而珍惜、尊重生命的可貴。另一層含意則是讓他們瞭解，酒駕被抓，不是倒霉，而是幸運躲過死神的召喚。

台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，昨天的社勞人都是2犯以上的累犯，但非4、5次以上嚴重者，4、5次以上者不准易科罰金或易服社會勞動，會發監執行。1060316

(中央社)