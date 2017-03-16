台北市食藥粧網路地圖親子餐廳專區上線

台北市衛生局今天宣布第一波連鎖速食餐廳附設兒童遊戲設施安全檢查結果在Imap食藥粧網路地圖「親子餐廳」專區上線，揭露38家業者稽查結果，市長柯文哲出席記者會後表示，不只食品安全，還有遊樂設施檢查結果也一起公布。

柯文哲說，台北市的Imap食藥粧網路地圖，將食物、藥品及化妝品等檢查結果上網公告，因為很多市民關心食安問題，總是要有一個比較可靠的資訊來源，得知台北市哪些餐廳檢查通過，親子餐廳專區選在兒童節應景推出，不只食品安全，還有遊樂設施檢查結果也會一起公布。

該專區揭露38家餐飲業者食安稽查結果，初查有6家不合格，經複查後均已改善完畢，再查其中29家業者附設固定式遊戲設施，須符合«兒童遊戲場設施安全管理規範»安全檢查結果有7家不合格，衛生局已命暫停使用並上imap「親子餐廳」專區公告。

北市衛生局食品藥物管理處處長王明理說明，初查不合格後，將給予2個月的時間限期改善，期間不得開放使用，該7家不合格業者目前仍在改善期限內，若期限到仍未改善，將依《消保法》第58條處以6萬以上150萬以下罰鍰。

(中時)