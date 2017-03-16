蔡英文去吳敦義臉書按讚！府：小編誤觸

前副總統吳敦義14日在臉書發文「妳可曾聽到真正人民的聲音？沒有，因為妳只在乎妳自己」，並標籤總統蔡英文臉書帳號，蔡總統臉書帳號還按讚；總統府16日表示，這是小編誤觸，目前已更正。

前副總統吳敦義臉書（吳敦義 Wu,Dun-Yi ）14日貼文，引述雜誌最新民調數據稱民進黨對民生政策一知半解、對經濟議題無能掌控、對人民訴求毫不在乎，抨擊蔡總統沒有聽到真正人民的聲音，「因為妳只在乎妳自己」。貼文並標籤蔡總統的臉書帳號。

有媒體發現，蔡總統的臉書帳號還前去按讚，網友質疑這是不是真的蔡總統帳號。總統府今早表示，有關吳前副總統臉書動態，是負責總統臉書管理小編誤觸，目前已經更正。

(旺報)