WBC》撞傷隊友 布泰拉哭哭 裴瑞茲說沒事
義大利的布泰拉（Drew Butera）在經典賽預賽強攻本壘時，與委內瑞拉捕手S.裴瑞茲（Salvador Perez）發生碰撞。結果裴瑞茲本屆經典賽報銷，義大利則遭淘汰，兩人今在皇家春訓營重逢，布泰拉一直道歉，裴瑞茲則說不必放在心上。
「那也是比賽的一部份，」裴瑞茲說：「他不用跟我道歉的，但是他說了，還哭了…我跟他說比賽就是這樣，大家都全力以赴，這種事情難免的。」
雖然裴瑞茲說沒關係，布泰拉還是覺得很抱歉，「事情發生之後，我去他們更衣室跟他說話，照完MRI（磁振造影）之後又去問他怎麼樣，今天回到這裡之前，我又去找了他好幾次。」布泰拉說：「他是個很棒的隊友和朋友，我會請他吃個飯。」
兩位皇家隊友展現男人之間的情誼，不過最重要的還是裴瑞茲的受傷情況。裴瑞茲說他已經接受過兩次MRI檢查，膝蓋韌帶沒有任何的損傷。皇家教頭尤斯特（Ned Yost）則說，裴瑞茲的左肘傷勢比較嚴重，大概要休息1周。
「經過MRI檢查，他的膝蓋簡直好棒棒，」尤斯特說：「不過左肘的問題比膝蓋大一些，他在那個觸殺中，有左肘關節過伸的狀況。考量到這個傷勢，我們會讓他再休息一陣子。」
裴瑞茲歸隊還沒有時間表，但被問到能否趕上對雙城的例賽開幕戰，裴瑞茲的答案非常明確，「當然，你想我會錯過開幕戰嗎？我不這麼認為。」裴瑞茲說。
(中時電子報)
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