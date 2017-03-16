大學考招XYP 蘇巧慧批：政策可以直白點嗎？
立法院教育委員會今安排教育部長進行12年國教107課綱及考招連動專案報告，立委批評，大學招生變革採新型學測（X）、分科測驗（Y）、綜合學習表現（P）都太難懂，要求教育部說明政策時更「直白」一點，才能讓家長和學生安心。
根據招聯會最新會議結論，110學年度大學考試招生採「兩次分發」，新型學測（X）考5科，申請入學最多採計4科（5選4），再加上綜合學習表現（P），P採計比重至少需占5成。
立委蘇巧慧質詢時表示，不管是X、Y、P，外界都很難懂，「不能用更直白的語言跟人民溝通嗎？」此次變革事實上只是「現況微調再精進」，跟現行制度沒有太大的差異，但家長一聽到X、Y、P等名詞就感到恐慌。
另外蘇巧慧也質疑，招聯會在討論過程中，學生的參與不夠，過去兩年辦理130場的座談會與諮詢會議，邀集了高中端、大學端、還有政府機關共同來研商，但納入學生代表的僅有4場，而且學生代表均為大學生，高中生意見明顯未被重視，對他們非常不公平。
潘文忠表示，由於考招草案還在招聯會討論階段，教育部會要求招聯會用一般民眾熟悉了解的說法，讓家長和考生更清楚，並將在4月底前教育部會對外宣布107課綱實施期程。
(中時)
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