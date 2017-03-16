台大有95名5冠王 哲學系出現滿級分
106學年度大學個人申請第一階段篩選結果出爐，今年台大「5冠王」共有95人，較去年少18人，但仍以建中25人、北一女15人居冠；滿級分報名台大共164人次，又以醫學系64人最多，但值得注意的是，哲學系今年也首度出現滿級分考生，台大表示，顯見學生選擇更多元、並不會集中特定領域。
台大統計，滿級分報名台大總計25個系組、共164人次，其中仍以醫學系最多64人，其次為電機系19人、財金系11人、牙醫系9人；而哲學系也有1名報名考生滿級分，生科、公衛、農化系也各有滿級分考生，值得矚目。
今年報名台大總人數共計1萬2250人、進入第二階段有5026人，相較去年1萬1759人、通過4887人略降；台大指出，今年預計招生總名額共1592人，通過一階篩選至少要63級分，醫學系門檻74級分、牙醫系74級分。
至於備受關注的「5冠王」，台大統計，今年5個志願全數通過考生共有95人，因滿級分人數下降、較去年113人略少；但仍以建中25人居冠，其次為北一女15人、東山高中與師大附中6人，南一中竄升第6名超越雄中。
台大註冊組主任洪泰雄分析，由於今年滿級分人數較去年下降20人，加上繁星產生拉力，因此門檻稍降，且滿級分生不再僅集中理工與醫藥領域。通過2個志願以上共692人，台大今年首辦各學系不定額備取，盼搶適合學生。
洪泰雄舉例，中文系錄取20人、定額備取則有40人，今年不定額備取，各學系可檢視成績序遞補，避免成績落差過大狀況，同時避免遺珠。
(中時)
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